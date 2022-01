Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết trong dịp Tết

Sáng ngày 29 Tết Nguyên đán Tân Sửu (10/2/2021), tuyết phủ trắng tạo nên phong cảnh kỳ thú trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng).

Đây là thông tin do kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trao đổi với Dân trí trưa nay ngày 26/1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, khoảng chiều và đêm ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp) có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc nước ta. Sau đó lại có không khí lạnh tăng cường liên tiếp, nhiệt độ giảm nhanh và sâu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm ngày 29/1, tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và có nơi có giông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực trong tỉnh Lào Cai giảm khoảng 6-7 độ C. Trời chuyển rét nhanh chóng, sau không khí lạnh bổ sung tiếp khiến vùng thấp xảy ra rét đậm kéo dài nhiều ngày. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.

Ngoài ra, thời tiết từ ngày 1-6/2, vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm, trời rét đậm.

Vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét hại nặng đến rất nặng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh rét này khả năng giảm xuống 12-14 độ C, vùng cao dao động từ 6-8 độ C, thị xã du lịch Sa Pa khả năng giảm tới 4-6 độ C.

Đặc biệt, từ đêm 29/1-4/2, do nhiệt độ giảm sâu, tại đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) và các khu vực lân cận có nhiều khả năng xảy ra hiện tượng mưa tuyết, mưa lẫn tuyết, hoặc băng giá phủ trắng núi rừng.

Đây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú rất thu hút khách du lịch đến chiêm ngưỡng, thường chỉ xuất hiện ở các khu vực núi cao hiểm trở như Sa Pa, Ý Tý của tỉnh Lào Cai và một số tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc vào các mùa đông trời rét hại kéo dài.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân các địa phương trong tỉnh áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Phạm Ngọc Triển