Điều tra nghi vấn phun thuốc diệt cỏ khiến 26 người đi cấp cứu ở Điện Biên

Ngày 7/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, đơn vị này đã có báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục, xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) sử dụng làm nước ăn uống, sinh hoạt và mẫu nước trong bể chứa của một gia đình bị ngộ độc.

Qua xét nghiệm, các mẫu nước này đều có chất Diquat dibromide - hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ "COCHAY 200-Cháy 24h".

Quanh đường ống nước của các hộ dân bản Co Pục có hiện tượng cỏ khô thành từng đám (Ảnh: Lê Lan).

Cụ thể, mẫu số 1 lấy từ đầu nguồn nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục dẫn về có chất Diquat dibromide 0,13μg/L; mẫu nước lấy từ bể chứa của gia đình ông Lò Văn Pánh có chất Diquat dibromide 0,10μg/L.

Trong quá trình thu thập thông tin để điều tra, xác minh, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ tại hiện trường gần mó nước một vỏ bao thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu "COCHAY 200-Cháy 24h".

Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước tại bản Co Pục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã đề nghị Sở Y tế báo cáo ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Điện Biên đề nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành đánh giá lại môi trường đất, nước, không khí tại mó nước.

Người dân bản Co Pục đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (Ảnh: Lê Lan).

Đồng thời đề nghị Trung tâm y tế huyện Điện Biên chỉ đạo Trạm Y tế xã Hua Thanh rà soát, tiếp tục hướng dẫn người dân cách ly nguồn nước hiện tại, cho tới khi các đơn vị chức năng có kết luận chất lượng nước đã an toàn.

Cũng trong sáng 7/9, tại hội nghị giao ban công tác nội chính do tỉnh Điện Biên tổ chức, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Điện Biên điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ ngộ độc xảy ra tại bản Co Pục vừa qua (Ảnh: Lê Lan).

Đại tá Giang khẳng định, hành vi phun thuốc diệt cỏ ngay cạnh nguồn nước của người dân bản Co Pục là nguy hiểm, coi thường sức khỏe, tính mạng của người dân.

Cũng tại hội nghị, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước tại từng địa bàn, dân cư, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân.

"Chất lượng nước là cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe hiện tại và an toàn tính mạng lâu dài cho mọi người. Các cơ quan chức năng trong khối nội chính cần báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đơn vị để xảy ra ngộ độc do ô nhiễm nguồn nước tại bản Co Pục", ông Sơn yêu cầu.

Trước đó, như đã đưa tin, từ ngày 21 đến ngày 23/8, trạm y tế xã Hua Thanh tiếp nhận 6 người dân thuộc 4 hộ gia đình tại bản Co Pục đến khám với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng.

Trong các ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên tiếp tục tiếp nhận 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như trên.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, bước đầu xác minh vào ngày 17/8, công nhân của Nhà máy Thủy điện Nậm Cổ Hu phun thuốc trừ cỏ dọc theo hệ thống ống thu gom nước từ hồ Nậm Khẩu Hu vào nhà máy phát điện của nhà máy.

Vị trí mó nước có ống dẫn nước ăn của 5 hộ dân song song với đường ống của thủy điện, cách ống thủy điện 1,5 mét và nằm trong bán kính phun thuốc trừ cỏ.