Điều khiển xe tải bỏ chạy, đâm va vào trung tá cảnh sát giao thông

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Thủy) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Thanh Hải (SN 1988, ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tô Thanh Hải tại cơ quan chức năng (Ảnh: CATH).

Trước đó, sáng 28/3, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường Hồ Chí Minh, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do trung tá Lê Tuấn Minh làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36H- 017.14, do Lưu Văn Nam (SN 1998, trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy) điều khiển có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá chiều cao, cải tạo thành thùng xe trái phép nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Lưu Văn Nam đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển về phía trước buộc tổ công tác phải đuổi theo. Khi đến ngã 3 có đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe tải mới dừng lại. Lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu lái xe xuống xe để kiểm tra nhưng Lưu Văn Nam vẫn không chấp hành mà tiếp tục ngồi trên cabin gọi điện thoại cho Tô Thanh Hải (là chủ xe) đến hiện trường để giải quyết.

Khoảng 15 phút sau, Tô Thanh Hải đi xe máy đến hiện trường, bảo lái xe Lưu Văn Nam xuống đi xe máy về, còn mình thì nhảy lên xe tải 36H- 017.14 điều khiển xe di chuyển về phía trước. Lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe nhưng Hải không chấp hành mà vẫn cho xe chạy đâm, va vào người trung tá Lê Tuấn Minh.

Lượng CSGT phải dùng xe ô tô tuần tra chắn lên phía trước thì Tô Thanh Hải mới dừng xe và tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm. Đúng lúc này, Công an huyện Cẩm Thủy đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với tổ công tác khống chế và yêu cầu đưa xe tải về bến xe khách để lập biên bản vi phạm.

Tại bến xe khách, tổ CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Lưu Văn Nam về các hành vi: Không mang theo đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép, chở hàng vượt quá chiều cao, không đúng kích thước thành thùng…

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tô Thanh Hải về các hành vi: Giao phương tiện cho người khác thực hiện hành vi vi phạm; đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; đưa xe ô tô có kích thước thành thùng không đúng thiết kế…

Ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính của lái xe và chủ xe, tổ công tác đã báo cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ của Tô Thanh Hải đến Công an huyện Cẩm Thủy.