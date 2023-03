Diễn biến mới vụ "xe lạ" hộ tống dàn người đẹp ở Cửa Lò

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 6 chiếc xe Jeep xuất hiện trong một hoạt động tại Lễ hội áo dài hoa cúc biển, tổ chức ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) chiều 11/3. Lực lượng CSGT cũng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự kiểm tra nguồn gốc những chiếc xe này.

Cán bộ Phòng CSGT và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra một trong 6 chiếc xe Jeep (Ảnh: H.V).

Trước đó, trong vòng bán kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển, các thí sinh được trải nghiệm mô tô và xe Jeep trên một số tuyến phố của thị xã Cửa Lò. Các phương tiện này được gắn cờ nước ngoài, chở quá số người quy định. Trang phục của một số tài xế và người trên xe bị đánh giá là kệch cỡm, phản cảm, không phù hợp với tính chất cuộc thi.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, Phòng CSGT phối hợp Công an thị xã Cửa Lò đã mời chủ xe và người điều khiển xe Jeep kể trên lên làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những phương tiện này có lỗi vi phạm về chở quá người quy định, không đầy đủ giấy tờ liên quan, xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông.

Trong 6 phương tiện, có 2 xe mang biển kiểm soát Nghệ An, một xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai, một xe đăng ký biển TP.HCM, một xe đăng ký biển tỉnh Ninh Bình và một xe gắn biển số không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đoàn xe Jeep chở thí sinh di chuyển trước khu vực quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò với dàn mô tô khủng hộ tống (Ảnh: B.N).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 2 phương tiện không có giấy tờ, 2 xe đang được giám định giấy tờ.

Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự giám định số khung, số máy để xác định các phương tiện này có bị tẩy xóa, sửa chữa, cắt hàn, có khớp với giấy tờ xe hay không... Nếu phương tiện không đủ điều kiện lưu thông sẽ bị tịch thu.

Liên quan đến sự xuất hiện của những chiếc xe Jeep cùng hình ảnh không phù hợp trong chương trình Lễ hội áo dài hoa cúc biển, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò, thừa nhận "anh em có sơ suất". Ngay khi phát hiện, ban tổ chức nhanh chóng mời các xe này rời chương trình.