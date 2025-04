Đi "săn mây", nhóm thanh thiếu niên bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 7/4, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã xử phạt 10 thanh thiếu niên và phụ huynh số tiền 102 triệu đồng do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ cho biết, đèo Violắc (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) nối liền tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum. Đây là cung đèo đẹp, mùa này đèo Violắc được bao phủ bởi sương mù. Do đó nhiều thanh, thiếu niên rủ nhau đến đây "săn mây".

Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra các trường hợp đi "săn mây" trên đèo Violắc (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Từ 3 đến 5h hàng ngày, hàng chục thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đi "săn mây" đã nẹt pô, lạng lách trên đường khiến người dân bức xúc. Trước tình trạng đó, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ bí mật lập chốt xử lý các trường hợp vi phạm.

Rạng sáng 6/4, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ chốt chặn, dừng 45 xe máy để kiểm tra. Qua đó, cảnh sát phát hiện 10 trường hợp vi phạm.

Những trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt hành chính. Đối với trường hợp vi phạm là thiếu niên, cảnh sát mời phụ huynh đến làm việc.