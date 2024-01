Đề xuất khai quật xác tàu cổ ở bãi biển Hội An

Ngày 5/1, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP Hội An về việc phối hợp xử lý hiện vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An.

Các đầu thanh gỗ nổi lên trên cát nghi là thuộc xác tàu cổ (Ảnh: Công Bính).

Trước đó, UBND TP Hội An báo cáo về việc phát hiện tài sản nghi là cổ vật tại khu vực bờ biển thuộc phường Cẩm An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã giao Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc thành phố Hội An tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

Qua kiểm tra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận thấy các hiện vật nghi là tàu cổ được phát hiện gồm nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển 10-30cm. Các thanh gỗ này được xếp đều theo hình dạng giống thân tàu thuyền với một đầu nhọn; chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho rằng để xác định chính xác loại hình, niên đại đối với các hiện vật cần căn cứ trên kết quả khai quật khảo cổ học. Trong điều kiện thời tiết hiện nay, công việc khai quật khảo cổ học đối với địa điểm này chưa thể triển khai.

Do đó, trong khi chờ phương án xử lý, Sở đề nghị UBND thành phố Hội An chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan của thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai công tác bảo vệ địa điểm xuất lộ các hiện vật theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với Bảo tàng Quảng Nam tiến hành các thủ tục đề xuất khai quật khẩn cấp địa điểm trên theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, ngày 26/12/2023, người dân phát hiện tài sản nghi là cổ vật tại khu vực bờ biển phường Cẩm An và báo với cơ quan chức năng.

Ông Đinh Dũng - Chủ tịch phường Cẩm An - nhận định xác tàu gỗ này đã trên 100 năm tuổi. Trước đây chỗ xác tàu nằm là phần đất của người dân, lâu ngày do bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới trồi lên.

Còn ông Nguyễn Xá - người phát hiện ra xác tàu - nhận định đây có thể là chiếc ghe bầu (một loại ghe có dáng bụng bầu tròn, phình to để chứa được nhiều hàng hóa) vì ông có nghe cha mẹ kể lại ở vùng biển này trước đây thương buôn thường đi ghe bầu vào ra cảng Cửa Đại để trao đổi hàng hóa.

Hiện tại khu vực phát hiện xác tàu cổ đã bị cát vùi lấp, không còn nhìn thấy những thanh gỗ nổi trên cát.