Đề xuất bỏ quyền dừng xe giữa đường của Thanh tra giao thông

Dự thảo Luật Đường bộ vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố có điều khoản loại bỏ thẩm quyền dừng phương tiện giữa đường để kiểm tra của Thanh tra giao thông. Lực lượng này chỉ có thể yêu cầu dừng phương tiện tại các trạm cân tải trọng.

Cụ thể, dự thảo quy định Thanh tra đường bộ (thanh tra giao thông) được thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Lực lượng Thanh tra giao thông sẽ không còn thẩm quyền dừng phương tiện giữa đường để kiểm tra (Ảnh: TB).

Các biện pháp này gồm kiểm tra, xử phạt, cưỡng chế, giải tỏa và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn trả nguyên trạng, bồi thường thiệt hại (nếu có) khi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trong phạm vi đất của đường bộ.

Thanh tra đường bộ sẽ phối hợp, chuyển chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, giải tỏa đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Thanh tra giao thông chỉ có quyền yêu cầu tài xế dừng phương tiện tại các điểm kiểm soát tải trọng xe khi phát hiện xe có nguy cơ gây hư hỏng hoặc phá hoại kết cấu đường bộ.

Các hành vi nguy cơ này gồm xe quá khổ, quá tải; xe bánh xích lưu thông trên đường mà không thực hiện biện pháp bảo vệ đường theo quy định; đổ đất, vật liệu xây dựng, phế liệu vào đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

Theo đại diện Bộ GTVT, việc xây dựng dự thảo Luật Đường bộ nằm trong kế hoạch tách Luật Giao thông đường bộ ra thành 2 luật: Luật Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo.

Các luật mới được xây dựng trên tinh thần lực lượng thanh tra đường bộ sẽ chỉ giám sát "phần tĩnh" như kết cấu hạ tầng đường bộ, việc kinh doanh vận tải của doanh nghiệp… Còn CSGT sẽ giám sát và xử lý phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.