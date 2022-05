Đề nghị xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho Việt Á nâng khống giá kit test

Chiều 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 sắp tới.

"Hạ cánh cũng không an toàn"

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm".

Cử tri đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh... Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri đồng tình về chủ trương lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Ông Đỗ Văn Chiến dẫn chứng vụ án được quan tâm như nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại công ty Việt Á; vụ án "nhận hối lộ" tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" ở tập đoàn FLC; "đấu giá đất bất bình thường" và phát hành trái phiếu trái pháp luật của công ty Tân Hoàng Minh; xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu "hạ cánh cũng không an toàn".

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cử tri lo lắng khi vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. "Cử tri bất bình, lên án mạnh mẽ, phẫn nộ đối với những hành vi trục lợi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, có sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ, đảng viên", ông Chiến nói.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, bị can bỏ trốn; đồng thời công khai, minh bạch kết quả điều tra, xét xử để nhân dân giám sát.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can; truy tố 742 vụ/1.594 bị can; xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý (1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; và 5 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả, "không dừng, không nghỉ" khi đã khởi tố, điều tra được nhiều vụ án lớn về kinh tế và tham nhũng. Tuy nhiên, theo bà Nga, việc phòng ngừa còn hạn chế. "Bên cạnh chống, thì phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói.

Nhân dân mong chờ sửa đổi Luật Đất đai

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ và các bộ ngành tập trung giải quyết, qua đó đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân.

Về báo cáo công tác dân nguyện tháng 4/2022, cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng rất cao về các nội dung được Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5, nội dung kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, cử tri cho rằng thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện suốt hơn 2 năm qua đã góp phần mang lại nhiều thành quả chống dịch. Tuy nhiên, Bộ Y tế cần nghiên cứu để hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết các kiến nghị của cử tri đã được tập trung giải quyết.

Qua thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nhiều nội dung lớn liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục chưa được đề cập nhiều trong báo cáo. Cụ thể như tình hình dịch bệnh hiện tại đã khác, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có hướng dẫn phù hợp; vấn đề tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một vấn đề rất lớn hiện nay mà báo cáo chưa tập hợp hết là tác động nặng nề của đại dịch đến đời sống người dân, công nhân, người lao động. Dù UBTVQH đã quyết định giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường nhưng giá xăng tăng rất mạnh.

Trước lo lắng của cử tri và nhân dân về sự bất ổn của thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chắt lọc, bổ sung nội dung để lành mạnh hóa thị trường chứng khoán, tài chính, tiền tệ.

Khẳng định trong khiếu nại, tố cáo của người dân chủ yếu liên quan vấn đề đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, trong đợt tiếp xúc cử tri và qua báo cáo của Ban Dân nguyện, người dân phàn nàn nhiều liên quan hỗ trợ, bồi thường tái định cư, có những dự án đã làm xong, đi vào hoạt động vẫn khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Phú Cường mong Quốc hội sớm tháo gỡ bằng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bởi việc sửa đổi Luật Đất đai rất được mong chờ. Ông Cường cũng kiến nghị Chính phủ và Trung ương không tán thành dự án làm cầu đường xuyên qua khu dự trữ sinh quyển tại Đồng Nai bởi nếu cho đường dân sinh đi qua khu vực này thì nguy cơ phá rừng và cháy rừng là hiện hữu.