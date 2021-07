Đạp xe đi chơi, 3 bé gái lạc đường 20 km

Dân trí Đạp xe đi chơi, 3 bé gái ở xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An), không may bị lạc đường 20 km. Gia đình đang hoảng loạn đi tìm thì nhận được tin báo từ lực lượng công an đã thấy các cháu.

3 cháu bé đi chơi lạc đường được công an giúp đỡ về với gia đình (Ảnh: Ân Phú). Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ban công xã đang trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 3 cháu bé đi lạc đường khoảng 20 km. Sau khi phát hiện, tổ công tác đã liên lạc với gia đình tìm người thân cho các cháu. Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ngày 4/7, trao đổi với phóng viên, Thượng úy Nguyễn Cảnh An - Phó trưởng Công an xã Hợp Thành (Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, tổ công tác của đơn vị trong quá trình đi làm nhiệm vụ thì phát hiện 3 cháu bé đi lạc đường và đã bàn giao cho gia đình. Theo Thượng úy An, vào khoảng 17h30 ngày 1/7, trong lúc đang tuần tra trên địa bàn, tổ công tác phát hiện 3 cháu bé với tâm trạng lo lắng. Sau khi trấn an, hỏi thăm thì được biết các cháu cùng đạp xe đi chơi từ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu rồi lạc đến xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Quãng đường các cháu đi lạc khoảng 20 km. Qua xác minh, 3 cháu bé gồm: Nguyễn Thị Thảo N. (SN 2015), Nguyễn Thị Lê N. (SN 2013) và Phạm Thị Trà M. (SN 2012), cùng trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin từ phía gia đình 3 cháu bé, vào chiều 1/7, 3 cháu là chị em họ rủ nhau đạp xe đi chơi, nhưng do đi xa quá nên không nhớ đường về. Sau đó, gia đình tỏa ra tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong lúc gia đình đang hoảng loạn thì nhận được điện thoại của Công an xã Hợp Thành, huyện Yên Thành báo tin tìm thấy các cháu. "Chúng tôi chân thành cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời cứu giúp 3 cháu nhỏ. Gia đình sẽ rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc các cháu, không để xảy ra sự việc tương tự nữa", chị Nguyễn Thị Hường (mẹ của cháu Nguyễn Thị Thảo N.) nói. Nguyễn Tú