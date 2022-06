Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian thực hiện cao điểm bắt đầu từ ngày 20/6 - 20/9.

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải... sẽ bị tập trung kiểm tra.

Với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông.

Đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi lái xe sẽ bị gửi thông báo về cơ quan. (Ảnh: Tâm An).

Tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Khi phát hiện vi phạm sẽ cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Khi xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải này, phải bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành, tiến hành xác minh, làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với đường thủy, Cảnh sát giao thông tuyên truyền, yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy, vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ. Kiểm tra và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm quy định an toàn, kết hợp với xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ...