Đang tập thể dục hoảng hồn phát hiện chân người thò ra từ lùm cây

Dân trí Người dân ở phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) đang đi tập thể dục thì hoảng hồn phát hiện ra một thi thể trong lùm cây ven đường. Thi thể là một người đàn ông, đang trong quá trình phân hủy.

Sáng 26/4, Công an phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trong lùm cây dại.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông.

Vào sáng sớm, một số người dân đi tập thể dục trên đường thuộc phường Quán Bàu phát hiện mùi hôi thối nồng nặc từ một bụi cây (cách đường khoảng 10m) nên vào kiểm tra và thấy chân người thò ra bên ngoài. Ngay lập tức, người dân trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Công an phường Quán Bàu cử cán bộ chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an TP Vinh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, khoảng từ 35-40 tuổi, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Một số người dân cho biết, con đường này đang trong quá trình xây dựng nên ít phương tiện qua lại, chủ yếu người dân trong vùng đi tập thể dục.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hoàng Lam