Đại tướng Tô Lâm: Công an sẵn sàng chi viện các vùng dịch phức tạp

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng chi viện lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu...

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 8/2021, diễn ra vào ngày 25/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có báo cáo kết quả công tác công an tháng 8/2021 và nhiệm vụ công tác công an tháng 9/2021.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Công an đã tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách phù hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" với phương châm "Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Bộ Công an cũng đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và phương tiện tăng cường cho tuyến đầu phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam; ứng dụng công nghệ thông minh, xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi, quản lý di biến động công dân vùng dịch, quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch Covid-19, hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, giảm chi phí cho công tác phòng, chống dịch…

Nhìn chung, trong tháng qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, hầu hết các loại án đều giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng gia tăng hoạt động, diễn biến phức tạp…

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo kết quả công tác công an tháng 8/2021 và nhiệm vụ công tác công an tháng 9/2021.

Trước tình hình đó, lực lượng công an cả nước đã quyết liệt triển khai các kế hoạch, biện pháp góp phần bảo đảm an ninh, trật tự; đã điều tra, khám phá 2.563 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, bắt 4.982 đối tượng; bắt, xử lý 395 vụ, 1.923 đối tượng cờ bạc.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã phát hiện, tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ việc phạm tội liên quan đến dịch Covid-19 như: Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 cho tài xế di chuyển trái phép trong mùa dịch; Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, đấu tranh với vụ án làm giả giấy xác nhận, giấy thông hành giúp các đối tượng đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch; Công an TPHCM triệt phá thành công đường dây buôn bán, làm giả một số loại thuốc đang khan hiếm trên thị trường hiện nay, có chức năng hỗ trợ điều trị Covid-19 để thu lời bất chính.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đấu tranh, xử lý hàng chục cá nhân lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gây nhiễu dư luận, kích động lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công tác, thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu "Tích cực phòng, chống dịch Covid-19 - Bảo đảm an ninh, trật tự giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trước mắt là bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9... Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân, có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm…

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, lực lượng y tế công an nhân dân phải chủ động bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo nguyên tắc 4 tại chỗ với phương châm "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm Covid-19".

Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại các tỉnh phía Nam tiếp tục chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, kịp thời công tác phòng, chống dịch của Công an các địa phương; Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng chi viện lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu...

Nguyễn Dương