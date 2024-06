Đại tướng Phan Văn Giang: Máy bay không người lái tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Chiều 19/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, trình bày tờ trình về dự án Luật Phòng không nhân dân.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, ngày nay, trong chiến tranh hiện đại, các phương án tác chiến tiến công đường không và phòng chống tiến công đường không trở thành yêu cầu hết sức quan trọng, quyết định đến thành bại trong cục diện chiến trường.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, công tác quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000m đang được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng, nhất là giai đoạn hiện nay tàu bay không người lái đang được nghiên cứu, chế tạo, khai thác, sử dụng cho mục đích quân sự như một lực lượng tác chiến mới mang lại hiệu quả chiến đấu cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ trưởng Quốc phòng nhận định tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh hàng không.

Trong khi đó, Luật Quốc phòng và các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ mới quy định khung, mang tính nguyên tắc.

Vì thế, việc xây dựng, ban hành Luật Phòng không nhân dân là rất cần thiết.

Dự thảo Luật Phòng không nhân dân trình ra Quốc hội có 8 chương, với 54 điều.

Bên cạnh quy định chung về việc xây dựng, huy động lực lượng phòng không nhân dân, dự thảo dành 9 điều (từ điều 27 đến điều 36) quy định về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không.

Tại điều 29, dự thảo luật quy định: Tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải được đăng ký, quản lý tại các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Bộ Công an có trách nhiệm đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Cơ quan công an cung cấp thông tin đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ gắn với chủ sở hữu phương tiện bay cho Bộ Quốc phòng để phối hợp quản lý.

Dự thảo luật quy định 4 trường hợp tạm giữ, thu giữ và chế áp tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Chính phủ sẽ quy định trình tự, thủ tục tạm giữ, thu giữ, chế áp tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

"Đa số thành viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh cơ bản nhất trí quy định như dự thảo luật", Chủ nhiệm Lê Tấn Tới báo cáo Quốc hội.

Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng quy định về thẩm quyền tạm giữ, thu giữ, chế áp tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ dễ dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền, nhất là thẩm quyền của Tư lệnh Quân khu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự các cấp.

Vì các chủ thể trên đều có thẩm quyền trên cùng một địa bàn mà không phân biệt chủ thể phát hiện trước hoặc tính chất của vi phạm để làm căn cứ phân định thẩm quyền, nên cần tiếp tục nghiên cứu để phân định thẩm quyền cho phù hợp.

Các ý kiến này đề nghị nên phân cấp xử lý đến cấp xã và thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã để xử lý nhanh chóng, hiệu quả từ cơ sở.