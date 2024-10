Đại tá Lê Thanh Hùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế

Ngày 17/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố và thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.

Buổi lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng và Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân, mong muốn Đại tá Hùng, Đại tá Tuấn mau chóng tiếp cận công việc, dù ở đâu, đơn vị nào cũng phải phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác chuyên môn, luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân.

Đại tá Lê Thanh Hùng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các lãnh đạo những cơ quan, ban, ngành tại tỉnh Bình Thuận... và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đã luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian công tác tại công an tỉnh.

Đại tá Lê Thanh Hùng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: P.L.).

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.