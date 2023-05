Đại tá Cao Minh Huyền (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đại tá Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thay Đại tá Lưu Hồng Quảng vừa được Bộ trưởng Công an điều động nhận nhiệm vụ mới.

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức vụ Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an.

Tháng 5/2020, Đại tá Cao Minh Huyền được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Cao Minh Huyền bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ để công an 2 tỉnh Nghệ An - Lào Cai tạo dựng mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết hơn trong thời gian tới.