Đà Nẵng tước giấy phép, đình chỉ hoạt động một chi nhánh công ty dược

Ngày 12/8, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Novopharm, số 109 Lý Thái Tông, thành phố Đà Nẵng.

Công ty TNHH Novopharm đã có 2 hành vi vi phạm: Bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hai hành vi này bị UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt 220 triệu đồng.

Trụ sở Công ty TNHH Novopharm (Ảnh: Facebook công ty).

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày, đình chỉ hoạt động tại địa điểm kinh doanh, kho và văn phòng Đà Nẵng của Công ty TNHH Novopharm tại số 109 Lý Thái Tông trong thời gian 7 tháng 15 ngày.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Novopharm và phát hiện việc bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng.

Công ty TNHH Novopharm địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội, do ông Nguyễn Long làm giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.

Trong tháng 7, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 do ông Trương Thoại Nhân, Tổng giám đốc làm người đại diện pháp luật, với số tiền gần 100 triệu đồng liên quan vụ vụ đổ trộm gần 100kg thuốc tây kém chất lượng.