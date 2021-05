Đà Nẵng: Phát hiện một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về

Dân trí Tối 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) phát hiện T.V.N (SN 1988, trú Hải Hậu, Nam Định) nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Qua khai thác ban đầu, N. khai xuất cảnh qua Lào từ ngày 20/10/2020 và đến ngày 29/4 thì nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng - nơi cách ly tập trung trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký công văn gửi các phòng chuyên môn của Công an thành phố và Công an quận Liên Chiểu đề nghị phối hợp với các sở ngành vận chuyển cách ly y tế đối với T.V.N từ Trạm Y tế xã Hòa Bắc đến khu Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát cách ly tại khu Ký túc xá phía Tây.

Khánh Hồng