Cứu thiếu nữ 18 tuổi nhảy cầu treo xuống sông, nghi tự tử

Dân trí Chiều 29/6, lãnh đạo Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an cùng người dân vừa cứu hộ thành công một thiếu nữ 18 tuổi, nghi nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 29/6, Công an xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) nhận được tin báo của người dân ở khu vực cầu treo thuộc ấp An Khoa có một người nhảy cầu.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Mỹ B đã cử Thượng úy Lê Minh Khá, Phó trưởng công an xã và Thượng úy Tôn Nhựt Linh, công an viên, có mặt tại hiện trường. Lúc này, phát hiện có một người trong tình trạng đuối nước, đang bị chìm dần dưới sông.

Một người nữ nghi nhảy từ cầu xuống sông tự tử ở Bạc Liêu (Ảnh minh họa).

Ngay tức thì, Thượng úy Khá và Thượng úy Linh đã bơi ra cứu người phụ nữ đang chới với trong dòng nước, đưa vào bờ.

Sau đó, các chiến sĩ công an cùng người dân đưa cô gái đến trạm y tế xã cấp cứu. Qua xác minh, nạn nhân tên N.T.K. (SN 2003), ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Huỳnh Hải