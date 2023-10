Cứu sống hai mẹ con giữa dòng lũ xiết ở Huế

Chiều 14/10, UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) thông tin, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ứng cứu thành công hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng xung kích phối hợp với người dân nhanh chóng cứu hộ, đưa 2 người lên bờ an toàn (Ảnh: Xã Quảng Phước).

Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã nối xã Quảng Phước với xã Quảng An (huyện Quảng Điền) vào khoảng 6h20 sáng ngày 14/10.

Phát hiện sự việc, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và người dân xã Quảng Phước đã tri hô và ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 19h ngày 10/10 đến 19h ngày 12/10, lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Quảng Phú, huyện Quảng Điền gần 590mm; hồ Hòa Mỹ, huyện Phong Điền 442mm; Rào Trăng 4, huyện Phong Điền hơn 400mm.

Mưa kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập ở Huế (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo từ hôm nay (14/10) đến 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.