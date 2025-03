Cứu kịp thời nam thanh niên nhảy sông Lam tự vẫn

Khoảng 12h ngày 22/3, một nam thanh niên dừng xe máy giữa cầu Cửa Hội, có biểu hiện bất thường rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân không kịp can ngăn. May mắn một số tàu thuyền đánh cá hoạt động gần đó đã kịp thời cứu nam thanh niên lên bờ an toàn.

Nam thanh niên được người dân cứu sống đưa lên bờ, cho mặc quần áo ấm và uống sữa (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi được đưa lên bờ, người này trong tình trạng hoảng loạn. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ ủ ấm, động viên và thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên khoảng 28 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. Anh cho biết do buồn chán nên đã tìm đến cầu Cửa Hội để tự tử.

Trước đó vào ngày 17/3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của một phụ nữ tại phường Nghi Hải, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cũng nhảy cầu Cửa Hội tự vẫn.