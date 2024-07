Cưỡng chế tòa nhà sai phạm trong sân golf Đồi Cù: Tốn hơn 32 tỷ đồng

Ngày 16/7, UBND phường 1, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có kế hoạch thi hành Quyết định số 1727/QĐ-CCXP ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt về việc cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trong sân golf Đồi Cù.

Công trình vi phạm do Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư là công trình không phép nằm trong khu vực sân golf Đồi Cù.

Theo UBND thành phố Đà Lạt, thời gian cưỡng chế dự kiến bắt đầu vào 7h30 ngày 17/7 và việc cưỡng chế, tháo dỡ kéo dài trong 2 tháng.

Công trình sai phạm trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND phường 1, thành phố Đà Lạt, việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm phải tiến hành đúng theo trình tự pháp luật; tránh việc khiếu nại và đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe, tính mạng cho lực lượng tham gia cưỡng chế; giữ vững trật tự an ninh và an toàn giao thông trong khu vực cưỡng chế.

Về vật dụng như: bàn, ghế, giường, tủ..., vật liệu từ phần kiến trúc công trình cưỡng chế, nếu đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL có mặt nhận tài sản, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ nhân công, xe tải đưa về địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư cố tình vắng mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng vẫn tổ chức thực hiện việc cưỡng chế công trình theo quy định.

Theo UBND phường 1, thành phố Đà Lạt, tổng chi phí cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm trong sân golf Đồi Cù mất trên 32 tỷ đồng.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 1/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL xây dựng tầng hầm với diện tích hơn 2.600m2, chiều cao công trình là 3,5m với kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép.

Cơ quan chức năng xác định tổng diện tích 2 khối công trình không phép trong sân golf Đồi Cù là hơn 20.400m2.

Sân golf Đồi Cù nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ngày 28/12/2023, UBND phường 1, thành phố Đà Lạt lập 2 biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng. Chính quyền địa phương cũng có tờ trình về việc đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Ngày 11/1, UBND thành phố Đà Lạt đã ra 2 quyết định xử phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Ngày 23/5, UBND thành phố Đà Lạt thông báo doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm trong sân golf Đồi Cù. Thời hạn thực hiện tối đa 15 ngày, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thông báo được niêm yết công khai tại công trình vi phạm và UBND thành phố Đà Lạt giao UBND phường 1 gửi cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ngày 11/6, khi chủ đầu tư chuẩn bị thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm thì UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu tạm dừng trong 15 ngày do doanh nghiệp chưa lập phương án tháo dỡ chi tiết, đảm bảo an toàn.