Cuối tháng này, Hải Phòng bắn pháo hoa ở đảo Cát Bà

Ngày 3/3, UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố này dự kiến xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình Lễ hội huyện Cát Hải năm 2024, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Toàn cảnh Vịnh Lan Hạ, Cát Bà (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa).

Kế hoạch bắn pháo hóa nói trên của Hải Phòng đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng ý.

Theo đó, Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón sự kiện trên, với 120 giàn, thời gian bắn không quá 15 phút (từ 21h45 tối 31/3), tại cầu tàu du lịch trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

UBND TP Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì cùng UBND huyện Cát Hải, Công an thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định. Việc bắn pháo hoa phải đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.