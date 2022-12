Cục Truyền thông CAND thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Tiến Dũng).

Năm 2022, Cục Truyền thông CAND đã bám sát chủ trương, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản, điện ảnh, góp phần định hướng dư luận thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chỉ đạo, hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương.

Công tác định hướng, triển khai hoạt động tuyên truyền được Cục Truyền thông CAND thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, sát thực tế, đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Cục Truyền thông CAND đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc. Tăng cường hợp tác đối ngoại; trao đổi, mở rộng quan hệ, phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông ngoài CAND tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

Tổ chức sản xuất các phim tài liệu, phóng sự, phim truyền thông của các đơn vị, của Bộ, được đánh giá cao; đoạt thành tích xuất sắc trong tham gia Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV và các cuộc thi, giải báo chí khác. Tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như: Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, hợp tác với các đối tác, xây dựng các đề án...

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chủ trì Hội nghị (Ảnh: Tiến Dũng).

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được các cấp ủy, lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, nội dung đổi mới mang lại hiệu quả tích cực.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục đánh giá những kết quả nổi bật, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận tinh thần chủ động và những kết quả, thành tích Cục Truyền thông CAND đã đạt được trong năm 2022. Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và các nội dung kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an, tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương được nêu ra tại Hội nghị; đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác báo chí, truyền thông.

Trên cơ sở những đánh giá, tổng kết, đơn vị cần nhận diện rõ những mặt ưu điểm và tồn tại, từ đó tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để sớm khắc phục. Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó nhấn mạnh 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời, tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt quản lý, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, điều lệnh CAND.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và những định hướng của Trung ương, Bộ Công an để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, khả thi, sát thực tế với những cải cách đột phá, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, chỉ đạo sâu sát trong từng lĩnh vực, nhất là ở 3 đơn vị lớn: Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà Xuất bản CAND; tăng cường cơ sở vật chất, hậu phương CAND và có chính sách phù hợp để động viên cán bộ chiến sĩ hăng say làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần cầu thị và nghiêm túc, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ. Cục trưởng Cục Truyền thông CAND mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Thứ trưởng Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác (Ảnh: Tiến Dũng).

Dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 lãnh đạo Cục Truyền thông CAND có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong tham mưu tổ chức chương trình Lá chắn bình yên, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục Truyền thông CAND và 2 lãnh đạo Cục đã có thành tích xuất sắc trong công tác; trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cấp cơ sở của Bộ Công an tặng Báo CAND, Truyền hình CAND...