Cục Hàng không yêu cầu báo cáo giá vé máy bay dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, yêu cầu báo cáo công tác bán vé máy bay dịp tết Nguyên đán 2024.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng báo cáo việc bán vé theo quy định của Thông tư 17/2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Các hãng cũng cần báo cáo việc giám sát hoạt động các hãng hàng không với các đại lý bán vé máy bay và các biện pháp xử lý.

Những báo cáo liên quan giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán được cơ quan quản lý yêu cầu gửi trước ngày 26/2.

(Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trước đó, khi báo chí phản ánh việc giá vé máy bay tăng từng ngày dịp Tết, từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam kiểm tra, làm rõ.

Cục Hàng không được giao trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách; công tác bán vé, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay trong giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2024.

Từ thực tế kiểm tra, đơn vị này cần kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2 đến 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đạt hơn 1,5 triệu hành khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt gần 750.000 hành khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 760.000 hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.600 tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại các cảng hàng không, sản lượng cất/hạ cánh đạt hơn 14.500 lượt (giảm 0,7% so với cùng kỳ 2023); tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu khách (tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023); sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9.600 tấn (tăng 5% so với cùng kỳ 2023).

Cũng theo báo cáo của Cục Hàng không, tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn xấp xỉ 1,1 triệu hành khách (giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023) và hơn 2.800 tấn hàng hóa (tăng 16,7% so với cùng kỳ 2023).