CSGT TPHCM xử phạt hơn 10 tỷ đồng sau 5 ngày áp dụng Nghị định 168

Chiều 5/1, Công an TPHCM thông tin về kết quả công tác trong năm 2024 và xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định 168.

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, trong 5 ngày đầu thực hiện Nghị định 168, CSGT ở TPHCM đã xử lý hơn 6.000 trường hợp, với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Hải, các lỗi phạt theo Nghị định 168 tăng rất nặng. Do đó, đơn vị khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM trả lời báo chí (Ảnh: Lê Trai).

Về Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới có hiệu lực từ ngày 1/1, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM cho rằng, việc tăng mức phạt nhằm mục đích nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, từ người điều khiển phương tiện thô sơ, xe máy, ô tô đến phương tiện kinh doanh hàng hóa, vận tải, hành khách.

"Mục đích xử lý nghiêm đối với những người tham gia giao thông vi phạm nhằm để người dân chấp hành pháp luật về giao thông", Đại tá Nguyễn Đình Dương chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Liên quan đến trận bóng đá chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan, Công an TPHCM cho biết đã có kết hoạch đảm bảo an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu cho biết, Công an TPHCM triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cùng đợt này, diễn ra giải AFF Cup 2024. Từ đầu giải, Công an TPHCM đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phân công cụ thể phòng nghiệp vụ , CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động cùng công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tùy theo tình hình.

Riêng tối 5/1, Công an TPHCM trực 100% quân số, giữ an ninh trật tự trước trong và sau trận bóng; đảm bảo cho người dân tham gia cổ vũ bóng đá tích cực; hạn chế thấp nhất các vụ gây rối.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tại buổi gặp mặt (Ảnh: Lê Trai).

Năm 2024, Công an TPHCM đã kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội hơn 7,2% so với năm 2023. Trong đó, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được kéo giảm hơn 22% so với năm 2023.

Tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" đã được kiềm chế, kéo giảm; hiện tượng "tạt chất bẩn" xảy ra rất ít và khi xảy ra cũng được tổ chức truy bắt nhanh chóng, xử lý nghiêm.

Riêng về tội phạm ma túy, Công an TPHCM đã khám phá 3.482 vụ với gần 9.000 đối tượng.