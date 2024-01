CSGT toàn quốc mở cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Sáng 10/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Kế hoạch này sẽ diễn ra từ 10/1 đến ngày 9/3.

Theo đó, CSGT sẽ phối hợp cùng các đơn vị khác tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật thực hiện cao điểm. Mục tiêu là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT kiểm soát các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Thái Tông (Ảnh: Trần Thanh).

Hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024 của người dân.

Theo Cục CSGT, trên đường bộ, CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Trên đường thủy, cảnh sát tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa...

Trên các tuyến đường sắt, CSGT sẽ phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở...

CSGT cũng sẽ kịp thời huy động lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TPHCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm...

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm và đua xe trái phép trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung vào các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, khai thác cát, sỏi trái phép...

Đồng thời, qua hoạt động tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm.