CSGT Hà Nội xử lý nhiều học sinh vi phạm

Sáng 1/10 là ngày đầu tiên CSGT toàn quốc ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên cả nước. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10.

Trong sáng nay tại Hà Nội, 10 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT làm việc tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường gần khu vực trường học, khu vực có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập.

Ghi nhận tại nút giao Bà Triệu - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ công tác đặc biệt số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.

Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, em L.H.Q.H., học sinh lớp 12, một trường THPT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhận lỗi. Em nói biết điều khiển xe 110 phân khối khi chưa đủ tuổi là sai nhưng vì được bố mẹ cho phép nên cứ đi. Em H. hứa rút kinh nghiệm và không tái phạm.

Cũng trong sáng nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, công an các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh này cũng đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn giao thông, phát hàng ngàn tờ rơi tại khu vực cổng trường.