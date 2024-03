Ngày 27/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp cùng Công an xã Cư Êbur tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông và dán phản quang cho gần 500 máy cày của nông dân các dân tộc trên địa bàn.

Lực lượng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, lưu thông đúng quy định, không vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện… Đồng thời, CSGT hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho bà con nông dân.

Lực lượng CSGT dán phản quang cho hàng trăm máy cày các loại (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn đối với người dân khi điều khiển máy cày khi không có đèn xe, lưu thông trong đêm tối.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến phương tiện máy cày.

Phấn khởi khi được CSGT dán phản quang cho phương tiện đi làm hàng ngày, ông Y El Byă (40 tuổi, trú thôn 4 xã Cư Êbur) cho biết máy cày của ông không có đèn, nhiều hôm đi làm về muộn, lưu thông trong đêm tối rất lo lắng cho sự an toàn.

Bà con nông dân được lực lượng CSGT tuyên truyền ý thức khi tham gia giao thông (Ảnh: Thúy Diễm).

"Hôm nay được công an hướng dẫn kỹ việc tham gia giao thông an toàn, dán phản quang cho xe, tôi an tâm hơn nhiều khi điều khiển máy cày chở nông sản, nhất là vào buổi tối khi di chuyển vào các tuyến đường thôn, buôn không có đèn đường", ông Y El Byă chia sẻ.

Trong ngày 27/3, lực lượng CSGT đã tiến hành dán băng dính phản quang cho gần 500 máy cày, kết hợp phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho nông dân và sẽ tiếp tục triển khai tại các địa phương khác của thành phố.

Nông dân phấn khởi, hưởng ứng việc dán phản quang cho máy cày, đảm bảo an toàn khi lưu thông vào ban đêm (Ảnh: Thúy Diễm).

Trung tá Trần Thế Hùng, Trưởng Công an xã Cư Êbur, cho biết trên địa bàn toàn xã có hơn 2.000 máy cày các loại, công an xã sẽ phối hợp cùng lực lượng CSGT thành phố tổ chức thêm nhiều đợt dán phản quang cho phương tiện của nông dân.

"Ngày đầu triển khai, bà con hưởng ứng nhiệt tình, có ý thức rất tốt, chủ động đưa phương tiện đến các địa điểm để lực lượng công an dán phản quang. Ngoài tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho nông dân, xã sẽ tiếp tục triển khai các đợt tuyên truyền cho học sinh trên toàn địa bàn", Trung tá Hùng cho hay.