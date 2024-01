CSCĐ hỗ trợ kinh phí "nóng" để cải thiện bữa ăn cho 800 học sinh miền núi

Ngày 12/1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chia sẻ, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nhiệm vụ chính trị của lực lượng CSCĐ, những năm qua, công tác an sinh xã hội gắn với công tác hành quân dã ngoại, dân vận của lực lượng CSCĐ đã trở thành một hoạt động sâu rộng.

Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức tuyên truyền sức khỏe gia đình, tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân (Ảnh: BTL CSCĐ).

Thông qua các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện an sinh xã hội, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền về vấn đề an ninh, trật tự, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch; hơn 100 hoạt động hướng về các vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó là 20 hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; xây mới, bàn giao 37 ngôi nhà 19/8, nhà tình nghĩa; xây mới, bàn giao 12 điểm trường, 6 phòng học, 45 sân chơi; nhận hỗ trợ, nuôi 175 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng 10 quyển sổ tiết kiệm; tổ chức 200 chương trình thắp nến tri ân và trao tặng hơn 2.952 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, với tổng nguồn lực hơn 9 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ký kết quy chế phối hợp và tặng 600 lá cờ tổ quốc cho huyện đoàn Mường Tè; khánh thành, trao tặng công trình đường đèn năng lượng mặt trời nội bản cho xã Tà Tổng; sửa chữa, cải tạo 2 ngôi nhà cho gia đình chính sách, người đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã sửa chữa, cải tạo 2 ngôi nhà cho gia đình chính sách (Ảnh: BTL CSCĐ).

Bộ Tư lệnh cũng tổ chức tuyên truyền sức khỏe gia đình, tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân; tặng 11 suất quà cho trưởng bản, người có uy tín; một bộ máy tính cho Công an xã Tà Tổng; tặng 300 xuất quà (áo đồng phục, ba lô, chăn ấm, vở, gối) và 1000 khăn quàng đỏ cho các cháu học sinh Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở...

Đặc biệt, đoàn công tác đã hỗ trợ "nóng" 10 triệu đồng để cải thiện bữa ăn cho 800 học sinh trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở Tà Tổng.

800 học sinh được hỗ trợ "nóng" 10 triệu đồng để cải thiện bữa ăn (Ảnh: BTL CSCĐ).

"Thông qua các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện an sinh xã hội, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống, an tâm tư tưởng; tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, để lại ấn tượng đẹp, hình ảnh nhân văn về người chiến sỹ CSCĐ tân tụy hết lòng phục vụ nhân dân", Thiếu tướng Bảnh nhấn mạnh.

Sau chương trình, Huyện ủy Mường Tè đã có thư cảm ơn gửi tới Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, về những hoạt động an sinh xã hội trên.

Nguyễn Hằng