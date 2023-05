Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi bị phạt 300 triệu vì xả thải trái phép

Chiều 14/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Dương (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Công an xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) phát hiện Công ty TNHH Trung Anh HD (ở xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) có hành vi xả nước thải ra môi trường với nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Trong đó đáng chú có thông số Coliforms vượt 2.200 lần; thông số BOD5 vượt hơn 80 lần...

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước xả thải của Công ty TNHH Thương mại Trung Anh HD (Ảnh: Công an Hải Dương).

Sau khi hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương Mại Trung Anh HD, mức phạt trên 300 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.