Cổng thông tin điện tử Bộ Công an luôn "rất hot"

Chiều 30/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của lực lượng công an nhân dân.

Cùng dự họp báo có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo một số Cục trực thuộc Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên...

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Tiến Đạt).

Thông tin tóm tắt kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm thông tin tuyên truyền toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân, đặc biệt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, chứ không chỉ thiên về đưa tin các vụ án "nóng", có tính chất giật gân, câu khách.

Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra gần 19.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lực lượng công an đã triệt phá 335 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú hơn 2.700 đối tượng truy nã - điều này có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin với phóng viên, báo chí về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: Tiến Đạt).

Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành tốt nhiều công việc quan trọng, đã tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành và quán triệt triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về những vấn đề đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm như: việc chi trả vốn cho nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh; triển khai việc hỏi cung ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong điều tra các vụ án; một số vấn đề liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; giải pháp của Bộ Công an trước tình trạng một số đối tượng dụ dỗ các bé gái chụp ảnh, quay clip nhạy cảm và mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân để lừa đảo; môi giới, lừa gạt một số người Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp; vấn đề đấu giá biển số xe, trong đó có nội dung đấu giá cấp biển số theo tên; xử lý xe quá tải do cơi nới thành thùng xe...

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi một số vấn đề về nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. (Ảnh: Tiến Đạt).

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, ngành công an là ngành mà thành tích báo cáo thể hiện qua "các con số giảm" (giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông...), trong khi thông thường báo cáo của ngành khác là "con số tăng".

Đánh giá tại họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề thời sự, "sát sườn đời sống", ông Nguyễn Thanh Lâm cũng đề nghị các phóng viên không chỉ tập trung phản ánh nội dung trả lời các câu hỏi, mà còn phản ánh toàn diện thành tích của lực lượng công an nhân dân trên các mặt công tác: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng và hoàn thiện thể chế, như vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát Cơ động với tỷ lệ cao.

Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành thông tin cởi mở, kịp thời với báo chí, trong đó Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương "rất hot", luôn thu hút lượng lớn phóng viên báo chí theo dõi, khai thác tin tức. Tuy nhiên, ông Lâm cũng lưu ý các phóng viên cần khai thác thông tin đúng mức, đúng sự thật, tránh "khuếch đại thông tin", tạo tâm lý xã hội chỉ quan tâm vấn đề tiêu cực; đồng thời quá trình phản ánh thông tin cần tôn trọng quy trình thanh tra, điều tra chứ không tạo nên sức ép cho Cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng; có cách tuyên truyền phù hợp, góp phần định hướng dư luận...

Phát biểu kết luận buổi họp báo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân có sự ủng hộ, giúp đỡ không nhỏ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các phóng viên, biên tập viên có mặt ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với lực lượng công an nhân dân trong suốt thời gian qua, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của các cơ quan báo chí nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Tiến Đạt).

Thứ trưởng cũng gợi mở và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân; những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác công an, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Các cơ quan báo chí cần tích cực phản ánh gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự để không ngừng lan tỏa, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực"...", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.