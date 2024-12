Công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về thành lập Công an thành phố Huế

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Huế, sắp xếp và kiện toàn công an cấp huyện, tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện, thành phố Huế, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn công an các xã, phường, thị trấn.

Sau khi thành lập, Công an thành phố Huế sẽ có tổ chức bộ máy mới, bao gồm Công an quận Thuận Hóa, quận Phú Xuân (tách từ Công an thành phố Huế cũ), và Công an các thị xã Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, cùng các huyện A Lưới, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng (giữa), Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định về bố trí nhân sự Ban Giám đốc Công an thành phố Huế (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định về bố trí nhân sự Ban Giám đốc Công an thành phố Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc thành lập và triển khai tổ chức bộ máy Công an thành phố Huế là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế sau khi địa phương này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng mong muốn Công an thành phố Huế tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Thừa Thiên, xây dựng và phát triển vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Huế nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế giữ vững ý chí, bản lĩnh và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vươn lên để xứng tầm với vị thế mới của thành phố Huế trực thuộc Trung ương.