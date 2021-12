Công an xác minh việc xét duyệt tiêm vaccine Covid-19 ở Buôn Ma Thuột

Dân trí Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột cung cấp các tài liệu liên quan đến việc phân bổ, xét duyệt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn.

Lí do Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh việc xét duyệt đối tượng tiêm vaccine ở Buôn Ma Thuột nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm liên quan đến lĩnh vực y tế theo chỉ đạo của Bộ Công an để nắm tình hình chung.

Ngày 24/12, một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột xác nhận đang tiến hành tổng hợp để làm báo cáo theo các nội dung mà cơ quan công an yêu cầu cung cấp về các vấn đề liên quan đến tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

Công an đề nghị cung cấp tài liệu về phân bổ, xét duyệt đối tượng tiêm vaccine tại TP Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa).

Qua đó, đơn vị đã gửi công văn đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp cung cấp các tài liệu về việc phân bổ vaccine Covid-19 cho Trung tâm Y tế thành phố được thực hiện từ mốc thời gian, hình thức và số lượng theo các đợt cho đến nay.

Công an cũng đề nghị cung cấp thông tin trước khi UBND thành phố thực hiện chỉ đạo phân bổ vaccine thì trung tâm y tế đã thực hiện triển khai tiêm vaccine có báo cáo lên UBND thành phố không? Số liệu và cách thức như thế nào?

Đồng thời, căn cứ phê duyệt phân bổ vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên, đơn vị, doanh nghiệp trong các đợt thực hiện. Việc rà soát, tổng hợp, lập danh sách nhóm ưu tiên, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tiêm do ai thực hiện và chịu trách nhiệm. Những danh sách này được kiểm tra, phê duyệt ra sao?

Theo một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, đến hiện tại đã triển khai tiêm cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi mũi một đạt 99,7% và tiêm mũi 2 đạt 91,4%; Nhóm đối tượng trên 50 tuổi tiêm mũi một đạt trên 97% và mũi 2 trên 89%; Nhóm từ 15 - 17 tuổi mũi một đã đạt trên 98%.

Thúy Diễm