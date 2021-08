Công an TPHCM không trực tiếp cấp giấy đi đường

Dân trí Công an TPHCM cho biết, đơn vị chỉ phụ trách việc in giấy đi đường và cấp ngược lại, trên cơ sở danh sách do các cơ quan chủ quản cung cấp.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 24/8, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố, cho biết đơn vị không trực tiếp cấp giấy đi đường cho cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn trong những ngày siết chặt giãn cách xã hội.

Thượng tá Hà chia sẻ, theo công văn 2850 do UBND TPHCM ban hành, Công an thành phố là đầu mối in và quản lý giấy đi đường theo các nhóm được phép lưu thông thời điểm này. Việc in và cấp giấy dựa trên danh sách các đầu mối tổng hợp là cơ quan chủ quản của 17 nhóm đối tượng được phép ra đường theo quyết định của UBND TPHCM.

Mẫu giấy đi đường mới do Công an TPHCM chịu trách nhiệm in và cấp cho các đơn vị.

"Các đơn vị sẽ tổng hợp danh sách, số lượng, Công an TPHCM sẽ in và cấp ngược lại cho cán bộ, công nhân, nhân viên, doanh nghiệp, các đơn vị do mình quản lý. Công an thành phố không cấp trực tiếp", ông Lê Mạnh Hà thông tin

Về công tác quản lý, Công an TPHCM sẽ nắm được số lượng, danh sách những người đã được cấp giấy. Bên cạnh đó, mỗi giấy đi đường sẽ có một mã QR để người được cấp khai báo, thông qua mã đó, lực lượng công an sẽ đối chiếu thông tin khai báo và thông tin người sử dụng giấy có khớp hay không.

Tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhận định việc cấp giấy đi đường là một trong những thao tác góp phần thực hiện nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Công an TPHCM thực hiện khẩn trương hơn công tác cấp giấy đi đường vì 0h ngày 25/8, mẫu giấy cũ không còn hiệu lực.

"Để tạo điều kiện cho công tác truyền thông, làm đậm nét những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp và sự hưởng ứng của người dân, mong Công an TPHCM xem xét, cân đối tỷ lệ hợp lý cho lực lượng báo chí. Trên tình thần không thả đạt nhưng cũng cần tạo điều kiện cho các đơn vị làm tốt nhiệm vụ", Trường ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM lưu ý.

Quang Huy