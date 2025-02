Công an tìm camera hành trình vụ tai nạn làm một người tử vong ở TPHCM

Ngày 17/2, Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên cầu vượt ngã tư An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt ngã tư An Sương (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 10h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số 49H-024xx trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Tân.

Khi phương tiện này đang lên dốc cầu vượt ngã tư An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 94E1-041xx do một người đàn ông ngoài 50 tuổi chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm người đàn ông bị kéo đi một đoạn khoảng 15m, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe đầu kéo, thi thể nạn nhân lọt giữa gầm. Công an phải huy động xe cẩu tới nâng xe đầu kéo để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Giao thông ùn tắc trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an quận 12 và đội CSGT An Sương (Phòng PC08 Công an TPHCM) đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Ảnh hưởng hiện trường làm giao thông trên đường Đỗ Mười ùn tắc gần 5km.

Công an quận 12 kêu gọi các tài xế có camera hành trình quay lại được diễn biến vụ va chạm thì cung cấp để phục vụ công tác điều tra, liên hệ số điện thoại 0979.546.001 gặp cán bộ điều tra (Quang).