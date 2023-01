Công an thu giữ gần 1 tấn pháo các loại trong 7 ngày nghỉ Tết

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là Tết rất đặc biệt sau hơn 2 năm nước ta thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là dịp Tết với trạng thái xã hội bình thường mới, người dân được tự do đi lại, vui Tết, đón Xuân theo nhu cầu của mình.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch công tác để vừa đảm bảo an ninh, trật tự vừa phục vụ nhân dân có Tết an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: Hồng Dũng).

Nổi bật là, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực chiến đấu; tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến, địa bàn.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, kết quả trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 173 vụ, bắt 258 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt 129 đối tượng ma túy, 2.231 đối tượng cờ bạc; phát hiện, bắt giữ 491 vụ, 537 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại; bắt giữ 16 vụ, 29 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Đồng thời, lực lượng Công an đã tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; duy trì, thực hiện việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

"Thực tế cho thấy, người dân rất đồng tình, ủng hộ việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng, Mừng Xuân" trong Công an nhân dân. Lực lượng Công an đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhằm bảo đảm vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

"Lực lượng Công an xã chính quy đã chủ động nắm, kiểm soát tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện an sinh xã hội, an dân", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm.

Từ kết quả nói trên, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Tình hình an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết được đảm bảo. An ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ...

Để đạt được kết quả trên, Công an các đơn vị, địa phương đã phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc từ sớm; bố trí lực lượng duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, thường trực chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự;

Công an xã, phường, thị trấn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24h, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cũng thành lập nhiều đoàn công tác để vừa kiểm tra công tác trực chiến, vừa thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ.