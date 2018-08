Công an thông tin vụ cảnh sát bảo vệ bị thương do tường đổ trong mưa lớn

Hòa Bình:

Bức tường bao của UBND tỉnh Hòa Bình đổ trong mưa lớn

Như tin đã đưa, ngày 30/8, trận mưa to đã khiến tường bao của UBND tỉnh Hòa Bình bị đổ, đập vào nhà của lực lượng Cảnh sát bảo vệ (CSBV), làm vỡ cửa kính, nước đổ vào nhà làm 1 chiến sĩ bị thương, 1 chiến sĩ bị điện giật.

Đại tá Nguyễn Văn Bé – Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an tỉnh Hòa Bình - thông tin với PV Dân trí: Khoảng 14h30 ngày 30/8, Đội bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh Hòa Bình điện báo, do trời mưa to, nước trên đồi chảy xuống mạnh đã đẩy đổ tường bao của UBND tỉnh. Tường bị đổ đập vào nhà của lực lượng CSBV đang ở làm vỡ cửa kính. Nước đột ngột ập vào nhà đẩy trôi bàn ghế, giường tủ của các chiến sĩ.

Khi sự việc xảy ra, Thượng sĩ Bùi Duy Đông bị giường bằng sắt xô vào người làm xước tay phần mềm bên trái, phải đưa đến Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Hòa Bình khâu vết thương.

Hình ảnh bên trong phòng của các cảnh sát bảo vệ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Phòng khám - cho biết, khoảng 15h ngày 30/8, Phòng khám có tiếp nhận một bệnh nhân được đưa đến bằng xe ô tô biển xanh, bệnh nhân là Bùi Duy Đông, 22 tuổi, làm bảo vệ ở UBND tỉnh. Bệnh nhân đến phòng khám trong tình trạng tay trái bị rách phần mềm phía dưới.

Phòng khám đã tiểu phẫu vết thương khâu 5 mũi và chụp X quang, kết quả xương tay của nạn nhân không có gì biến dạng. Từ khi đến phòng khám đến lúc ra về, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo.

Ngoài ra có Binh nhất Nguyễn Văn Giang bị điện giật vào đùi. Anh Giang bị điện giật do đồ đạc trong nhà bị xô đẩy dẫn đến một dây điện bị đứt. Khi anh Giang chạy ra ngoài thì dây điện quệt vào đùi, gây giật không nghiêm trọng, không phải đi viện.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa lũ lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Đàm Quang