Công an thông tin vụ 2 anh em tử vong khi đào giếng

Liên quan tới vụ sụt lún khi đào giếng ở Hà Nội khiến 2 anh em ruột tử vong, tối 27/2, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, lúc 11h15 ngày 26/2, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo về vụ việc của Công an xã Ba Trại. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Ba Vì đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe tải thùng cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường; báo cáo trung tâm thông tin chỉ huy 114.

Trung tâm chỉ huy 114 điều động thêm 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sỹ của Đội CC&CNCH khu vực số 6 tới chi viện.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định có 2 nạn nhân bị vùi lấp chưa tìm thấy. Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ sử dụng các phương tiện được trang bị để đào bới, tìm kiếm nạn nhân mất tích, phối hợp với ủy ban nhân dân xã Ba Trại huy động 3 máy múc để đào, bới tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h40 ngày 26/2, nạn nhân đầu tiên đã được đưa lên khỏi khu vực bị sạt lở.

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân thứ 2, chỉ huy cứu nạn cứu hộ nhận thấy khu vực hiện trường nền đất yếu, không đảm bảo an toàn, đất có thể tiếp tục sạt lở nên đã yêu cầu máy múc, múc đất xung quanh tạo thành hình nón để tránh gây sạt lở thứ cấp.

Cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 15h ngày 26/2, cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân thứ 2.

Theo cơ quan công an, vụ việc khiến 2 nạn nhân là anh Nguyễn Duy T. (SN 1986) và anh Nguyễn Xuân T. (SN 1979, cùng ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) tử vong.

Nạn nhân được tìm thấy (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo Công an Hà Nội, trước đó vào lúc 10h55 ngày 26/2, cả hai nạn nhân đi đào giếng thuê cho gia đình ông Phùng Văn Thái ở xã Ba Trại. Trong quá trình làm giàn giáo, bất ngờ đất đá sạt lở xuống vùi lấp 2 nạn nhân.