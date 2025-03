Công an soi camera, đăng Zalo tìm kiếm đàn bò đi lạc

Ngày 19/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin từ một hộ dân về việc thất lạc đàn bò gồm 3 con, Công an thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành đã nhanh chóng phối hợp với tổ bảo vệ an ninh, trật tự để xác minh và tìm kiếm.

Theo thông tin từ gia đình bà Hà Thị Dung, trú tại khu phố 1, thị trấn Vân Du, đàn bò thường được thả ở khu vực đồi phía sau nhà, giáp ranh với huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đàn bò lạc của gia đình bà Dung được tìm thấy (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, ngày 10/3, sau khi thả bò, đến 17h cùng ngày, gia đình không thấy đàn bò trở về. Gia đình chia nhau đi tìm nhưng không thấy nên đã trình báo và nhờ sự giúp đỡ từ Công an thị trấn Vân Du.

Công an thị trấn đã huy động lực lượng rà soát camera an ninh và camera của các hộ dân xung quanh khu vực đàn bò bị mất. Thông tin tìm kiếm cũng được đưa lên nhóm Zalo của các khu phố và phát trên hệ thống loa phát thanh để hỗ trợ tìm kiếm.

Ba tổ công tác, gồm cán bộ công an thị trấn và thành viên tổ an ninh, trật tự cơ sở, được phân công tìm kiếm tại các khu vực có khả năng đàn bò đi lạc.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 22h cùng ngày, Công an thị trấn Vân Du nhận được thông tin về 3 con bò đi lạc vào nhà ông Phạm Văn Hướng, cư trú tại khu phố 1, thị trấn Vân Du. Công an đã đến xác minh và xác định đây chính là đàn bò của gia đình bà Dung.

Bà Dung cho biết, đàn bò là tài sản lớn của gia đình; khi không thấy chúng, gia đình đã lo lắng về khả năng bị kẻ xấu bắt trộm.