Công an Hưng Yên xử lý cán bộ để 5 nghi can trốn khỏi nhà tạm giữ

Chiều 30/6, tại cuộc họp báo ở Bộ Công an, phóng viên Dân trí đã hỏi lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên về nguyên nhân dẫn đến 5 nghi can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Hào ngày 9/6 vừa qua và các cán bộ liên quan đến sự việc này có bị xử lý?

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trả lời câu hỏi trên, Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết, sau khi 5 nghi can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Hào, Công an tỉnh này đã tiến hành các biến pháp tố tụng, phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là Công an tỉnh Đắk Lắk và đến trưa 11/6 đã bắt được 5 nghi can này tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

"Còn đối với cán bộ liên quan đến việc để 5 nghi can bỏ trốn, chúng tôi đã phối với hợp với VKSND tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin và đã bàn giao Cục Điều tra của VKSND Tối cao xác minh vụ việc", Đại tá Nguyễn Thành Sơn nói.

Như đã đưa tin, vào 2h30 ngày 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gồm: Đinh Khánh Đạt, Vũ Văn Dũng, Đào Đình Kiên, Vũ Thành Nghị và Nguyễn Văn Long. Các bị can này bị bắt về các tội "Buôn bán hàng cấm" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Chân dung 5 nghi can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Hào - Hưng Yên ngày 9/6. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được báo cáo về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác giam giữ cải tạo phạm nhân đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", ra quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Về diễn biến vụ việc, theo lực lượng chức năng, nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm, đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ô tô mang BKS 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.