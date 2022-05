Công an Hòa Bình "ăn núi ngủ đồi" bảo vệ đường đua xe đạp

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), tỉnh Hòa Bình được giao đăng cai tổ chức môn đua xe đạp. Tham gia cuộc thi có 8 quốc gia với 214 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các nước: Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và chủ nhà Việt Nam.

Môn đua xe đạp địa hình trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình những ngày (Ảnh: Đàm Quang).

Nội dung đua xe đạp diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 22/5 với 12 nội dung (7 nội dung xe đạp đường trường, 5 nội dung xe đạp địa hình) trên 5 cung đường khác nhau ở TP Hòa Bình.

Công an tỉnh Hòa Bình được Ban tổ chức SEA Game 31 địa phương phân công làm Trưởng tiểu ban An ninh, trật tự - Giao thông - Y tế. Đây là ba nhiệm vụ trụ cột góp phần tổ chức thành công các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 tại địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho môn đua xe đạp (Ảnh: Đàm Quang).

Trung tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, công an tỉnh đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho SEA Games 31 trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự, ma túy làm trong sạch địa bàn; tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương xã hội, nắm tình hình và quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để hoạt động gây án trước trong và sau khi các hoạt động SEA Games 31.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, trong những ngày diễn ra môn thi, lực lượng công an tỉnh phải túc trực tại nơi diễn ra môn thi đua xe đạp địa hình tại khu vực đồi núi. Vì thế, 100% các chiến sĩ công an phải "ăn núi ngủ đồi" để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi cuộc thi diễn ra.

Lực lượng Công an Hòa Bình làm nhiệm vụ 24/24h trong những ngày SEA Games diễn ra (Ảnh: Đàm Quang).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 địa phương - chia sẻ, từ ngày 14 - 17/5 các nội dung đua xe đạp địa hình đã diễn ra tại TP Hòa Bình thành công, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra một lỗi nào về an ninh trật tự.

Đến thời điểm kết thúc một nửa bộ môn đua xe đạp, công tác triển khai, đảm bảo an toàn, đảm bảo tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hòa Bình đánh giá cao Tiểu ban An ninh, trật tự - Giao thông - Y tế, công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã tích cực, chủ động, triển khai, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự.

Cảnh sát PCCC luôn sẵn sàng trước mọi tình huống bất ngờ, không để xảy ra bị động (Ảnh: Đàm Quang).

Suốt trong quá trình thi đấu, lực lượng đã trực chiến, bảo vệ 24/24h tại các địa điểm diễn ra môn đua xe đạp địa hình. Tăng cường bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của vận động viên, bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA Games 31, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự.

Từ ngày 19 - 22/5 sẽ diễn ra nội dung đua xe đạp đường trường, đây là các nội dung có tuyến đường đua dài tới 40km, xuất phát từ TP Hòa Bình điểm quay đầu đến giáp ranh với TP Hà Nội.

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hòa Bình đề nghị Tiểu ban và Công an các địa phương bám sát kế hoạch, tăng cường tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra cuộc đua, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của SEA Games 31.