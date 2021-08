Công an Hà Nội lập thêm 6 tổ "cơ động mạnh" xử lý người vi phạm giãn cách

Dân trí Công an thành phố Hà Nội thành lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh, hoạt động quyết liệt trên các tuyến phố trọng điểm, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, từ 29/8, Công an Hà Nội thành lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh, nâng tổng số lên 12 tổ. Việc làm này nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý người và phương tiện tham gia giao thông trong việc chấp hành Chỉ thị số 17, Công điện số 19 của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9.

Các tổ công tác đặc biệt kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến phố trọng điểm của Hà Nội.

Theo đó, 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh được thành lập trên cơ sở "chuyển trạng thái công tác" từ 6 tổ 141 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Công an Thành phố về "Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác".

Từ 29/8, để tăng cường kiểm tra, xử lý người và phương tiện tham gia giao thông trong việc chấp hành Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, 12 tổ công tác sẽ hoạt động quyết liệt trên các tuyến đường, phố trọng điểm của thành phố.

Song song với hoạt động của 12 tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt, Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát, siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố, khu dân cư, các thôn xóm, các khu chung cư, khu đô thị, các chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô, kể cả đối với các xe luồng xanh cũng phải được kiểm tra chặt chẽ.

Trong ngày 29/8, các lực lượng Công an Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 948 trường hợp.

Các hành vi bị xử lý cụ thể gồm: không đeo khẩu trang nơi công cộng (25 trường hợp); cơ sở vi phạm (3 trường hợp); hành vi vi phạm khác (920 trường hợp, như không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Phúc Lâm