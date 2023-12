Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng chống ùn tắc dịp cuối năm

Sáng 8/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, theo chu kỳ hàng năm, càng những ngày cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ luôn ở mức cao. Bên cạnh đó TP Hà Nội đang thi công nhiều công trình giao thông, rào chắn hè phố để thi công, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Chính vì vậy, trong dịp này, Công an TP Hà Nội đã huy động, bố trí lực lượng để hướng dẫn, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

CSGT phân luồng tại một ngã tư ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Để chủ động phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông đặc biệt trong những khung giờ cao điểm, nhằm phòng ngừa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT đã yêu cầu các đơn vị nắm bắt tình hình địa bàn, đặc biệt là những địa bàn có các công trình giao thông đang thi công, các địa bàn có tình hình giao thông phức tạp, để chủ động lên phương án, bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng chủ động nắm bắt tình hình địa bàn đặc biệt là những địa bàn có các công trình giao thông đang thi công, các địa bàn có tình hình giao thông phức tạp.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình ùn tắc giao thông trên tuyến, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh chủ động có biện pháp giải quyết khi có ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT, Công an Hà Nội cũng đề nghị mọi người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội", số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451.