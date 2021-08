Công an Hà Nội hướng dẫn đảm bảo an toàn cháy nổ tại khu điều trị Covid-19

Dân trí Chiều ngày 13/8, Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn Bệnh viện đa khoa Hà Đông thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Đông là đơn vị quản lý, vận hành cơ sở tiếp nhận, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ sở này được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án thành lập ngày 6/8 vừa qua.

Công an Hà Nội hướng dẫn các y, bác sĩ những biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bàn giao tài liệu tuyên truyền về PCCC&CNCH và tổ chức hướng dẫn cán bộ, công nhân viên BVĐK Hà Đông, Ban Quản lý cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 các nội dung đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH.

Việc làm này nhằm quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống, phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở và chuẩn bị phương án, tình huống đảm bảo xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra trong quá trình sử dụng công trình.

Các nội dung bàn giao gồm: các quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCCC tại cơ sở, Đội Phòng PCCC cơ sở tạm thời; quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC, CNCH của Đội PCCC cơ sở tạm thời; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC&CNCH bên trong các khu điều trị, khu cách ly;

Xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội PCCC cơ sở tạm thời, lực lượng quản lý, vận hành công trình, lực lượng trực chốt bảo vệ, người làm việc tại công trình; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và các biện pháp xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh; hướng dẫn thoát nạn và xử lý các tình huống cháy, nổ; tổ chức tự kiểm tra hằng ngày các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở...

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội, bên cạnh việc tập trung các nguồn lực để phòng chống dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở y tế cũng là hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ và các bệnh nhân tham gia cách ly, điều trị tập trung.

Phúc Lâm