Công an Hà Nội giành Cúp vàng Liên hoan TH-PT Công an nhân dân

Tối 23/10, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIV năm 2024 được tổ chức tại Nhà hát Đó (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Liên hoan năm nay có sự tham gia tranh tài của 75 đoàn thuộc công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài lực lượng CAND.

Với chủ đề "Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá", Liên hoan nhận được hơn 760 tác phẩm tham gia dự thi. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao 1 Cúp vàng, 43 giải Vàng, 84 giải Bạc, 127 giải Đồng và 156 bằng khen.

Đoàn Công an TP Hà Nội tại Liên hoan (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, vượt qua 74 đoàn tham dự Liên hoan, Đoàn Công an TP Hà Nội đạt 5 giải Vàng, 1 giải Bạc, 5 giải Đồng, 2 Bằng khen và được Ban Tổ chức trao Cúp vàng chung cuộc.

Ở Liên hoan lần thứ XIV này, Công an TP Hà Nội có 23 tác phẩm dự thi. Theo Công an Hà Nội, các tác phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và bài bản, bám sát hơi thở của cuộc sống, mang đến những hình ảnh đa dạng, chân thực về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; truyền tải, phản ánh những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

BTC trao Cúp vàng cho đại diện Đoàn Công an Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Các tác phẩm cũng có cách thức thể hiện đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.