Công an điều tra trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia mắc Covid-19

Dân trí Liên quan trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào An Giang mắc Covid-19 (BN12642), lãnh đạo tỉnh An Giang đã giao công an điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố vụ án.

Ngày 22/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, hai trường hợp mắc Covid-19 (BN12642 và BN13059) vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang được người dân và địa phương phát hiện nhanh nên đưa vào khu cách ly.

"Hiện chính quyền địa phương đã thực hiện phun thuốc khử trùng, khử khuẩn và tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, trên tinh thần không bỏ sót. Đồng thời địa phương thực hiện phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân 13059 nhưng ở phạm vi hẹp, chỉ vài hộ dân", ông Phước nói.

Cũng theo ông Phước, UBND tỉnh An Giang đã giao Công an tỉnh An Giang chủ trì khẩn trương điều tra, làm rõ trường hợp nhập cảnh trái phép gây ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện An Phú và có bước xử lý tiếp theo.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (người đứng) cho biết, liên quan BN12642 đã giao công an tỉnh điều tra và sẽ khởi tố vụ án nếu có đủ căn cứ pháp luật về nhập cảnh trái phép mang theo dịch bệnh.

Theo ông Phước, cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về công tác xuất, nhập cảnh trái phép để nêu gương và nâng cao tinh thần "chống dịch như chống giặc" trong quần chúng nhân dân và cả cán bộ.

Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, khoảng 19h30 ngày 17/6, anh T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nhà người thân tại xã Phú Hữu.

Sau đó, người dân phát hiện và trình báo với chính quyền địa phương. Cùng ngày, anh T. được đưa vào khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân Covid-19 (BN12642) vào tối 19/6.

Khu vực nhà ông P.V.G. - BN 13059 đã được chính quyền địa phương phong tỏa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch (Ảnh: Hạnh Châu).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng phản ứng nhanh huyện An Phú khoanh vùng, truy vết 17 trường hợp là F1 của BN12642. Đến ngày 19/6, 16 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp F1 còn lại của BN12642 là ông P.V.G. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế xác nhận là bệnh nhân Covid-19 (BN 13059) vào trưa 20/6.

Ngay sau đó, ngành chức năng An Giang xác định có 10 trường hợp là F1 của BN13059. Đến 21/6, tất cả các trường hợp F1 này đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hành