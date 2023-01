Công an Bạc Liêu xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Sáng 14/1, tại lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, qua 2 tháng thực hiện công tác an ninh trật tự xã hội trước Tết, lực lượng đã triệt xóa 190 vụ tệ nạn, 175 vụ về kinh tế môi trường, 37 vụ ma túy, bắt 13 kẻ có truy nã (có 7 trường hợp đặc biệt nguy hiểm).

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, lễ xuất quân, diễu hành lần này tạo cho lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân khí thế tấn công trấn áp tội phạm.

Ông Thắng đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời kêu gọi toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, lập nhiều chiến công.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chú ý chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phải đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng trực tiếp tham gia", Đại tá Thắng yêu cầu.

Lực lượng cảnh sát giao thông tại buổi lễ xuất quân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, khẳng định, những thành tích đáng tự hào của tỉnh trong năm 2022 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang, trong đó có công an tỉnh.

Theo ông Thiều, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng. Do đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhiều lực lượng của Công an tỉnh Bạc Liêu, các đơn vị vũ trang xuất quân bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Ảnh: Huỳnh Hải).