Cô gái F1 của chuyên gia Trung Quốc có thể bị xử lý hình sự vì trốn cách ly

Dân trí Cô gái 31 tuổi đã tiếp xúc với một chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 tại TP Đà Nẵng. Người này sau đó về Quảng Ngãi và tắt điện thoại, trốn cách ly.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, N.T.Q. (31 tuổi, TP Quảng Ngãi) đã được đưa đi cách ly tập trung do tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 tại TP Đà Nẵng. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cô gái này sẽ đối mặt với việc bị xử lý hình sự.

Theo công an Quảng Ngãi, qua truy vết, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng xác định Q. có tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19. Dựa trên thông tin lưu trú, ngành y tế TP Đà Nẵng nhiều lần liên lạc với Q. qua điện thoại nhưng người này tắt máy. Xác định Q. quê Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng đã báo cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.

Ngay trong đêm 6/5, Công an Quảng Ngãi tiến hành xác minh và xác định Q. đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi). Tuy nhiên người này lại không có mặt tại địa phương. Tiếp tục truy vết, công an xác định Q. đang ở cùng con trai và bạn tại một căn hộ thuộc khu đô thị An Phú Sinh (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Lúc này Q. khai nhận, sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc, Q. tiếp tục ở lại Đà Nẵng đến ngày 4/5 mới về Quảng Ngãi. Mấy ngày qua, Q. đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

Cô gái là F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Công an Quảng Ngãi cho biết, Q. đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng tiếp tục truy vết những người có tiếp xúc với Q. để lên phương án xử lý nếu Q. có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cô gái này sẽ đối mặt với việc bị xử lý hình sự do không khai báo y tế, cố tình trốn cách ly. Nếu kết quả âm tính, Q. vẫn bị xử phạt hành chính.

Ngày 6/5, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. BN 3067 là nam, 25 tuổi, từng đến bar New Phương Đông (TP Đà Nẵng) nơi ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Từ 12 giờ ngày 7/5, tỉnh Quảng Ngãi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

