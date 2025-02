Chuyển từ xin - cho sang phục vụ, cấp dịch vụ công 0 đồng cho người dân

Quan điểm chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, nhấn mạnh khi kết luận phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, chiều 6/2.

Kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Báo cáo về chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (công bố tháng 9/2024), tăng 15 bậc so với 2022.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) ở mức "rất cao".

Kinh tế số của Việt Nam cũng đạt tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời quán triệt tinh thần 5 "tăng tốc, bứt phá" trong thời gian tới.

Trong đó, ông nhấn mạnh cần tăng tốc, bứt phá trong chuyển đổi số toàn diện, đưa công nghệ số lan tỏa đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Giao nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo Chính phủ nhắc lại mục tiêu đạt tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% trong năm 2025.

Ông giao Bộ Nội vụ nghiên cứu phát động phong trào thi đua toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo phong trào, khí thế, tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp và đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong công tác này.

"Bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, nêu gương đi đầu, tiên phong trong thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp luận trong chuyển đổi số", Thủ tướng quán triệt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông yêu cầu đến tháng 6, tất cả lãnh đạo bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số. Đến cuối năm 2025, tất cả cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh phải xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số.

Bộ Y tế được giao hoàn thành các công việc để triển khai bệnh án điện tử trong 6 tháng đầu năm; triển khai Bệnh án điện tử tại tất cả bệnh viện trên toàn quốc trong tháng 9.

100% sân bay, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc trong năm nay

Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ phát triển kinh tế số, hạ tầng số và nền tảng số quốc gia. Ông yêu cầu xây dựng Đề án ứng dụng internet vạn vật trong một số ngành, lĩnh vực, như sản xuất, thương mại, năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh…

Nhằm cung cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng nhấn mạnh định hướng cắt giảm và xóa bỏ thủ tục hành chính; chuyển trạng thái từ "xin - cho" cung cấp dịch vụ công sang trạng thái "chủ động" phục vụ, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuyển trạng thái từ xin - cho sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong năm 2025, 100% các sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VneID, theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.

Ông đồng thời chỉ đạo áp dụng chính sách thu phí 0 đồng để thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là đến hết năm 2025 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cấp visa và triển khai theo phương thức trực tuyến; triển khai cấp căn cước cho người Việt Nam tại nước ngoài và cấp khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về an ninh, an toàn thông tin, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp để đánh giá, hướng dẫn, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Để phát triển nhân lực chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu quan tâm cả việc đào tạo chung mang tính phổ cập và cả đào tạo chuyên gia, thu hút nhân tài, cùng với việc đẩy mạnh đào tạo tiếng Anh; đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.