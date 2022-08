Chuyên gia nhận định gì về cơn áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông?

Cuối giờ chiều 8/8, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) - cho biết: Chiều cùng ngày, vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam Quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

"Có khoảng 60-70% khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực phía Đông Bắc Quần đảo Hoàng Sa. Hiện tại tổ chức mây quanh áp thấp nhiệt đới đã tập trung hơn so với ngày 7/8, nhưng vẫn còn khá phân tán và đang trong giai đoạn tổ chức lại. Hiện có một số vùng mây đối lưu sâu xoáy quanh hoàn lưu rìa phía ngoài áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho những khu vực rìa ngoài cơn áp thấp nhiệt đới" - ông Hưởng đưa ra nhận định.

Cũng theo ông Hưởng, do đang trong đoạn mới hình thành, nên hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới còn nhiều thay đổi. Đặc điểm đáng chú ý của cơn áp thấp nhiệt đới này là mặc dù cường độ chưa mạnh và ít khả năng thành cơn bão mạnh, nhưng hoàn lưu của nó hiện nay rất rộng. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới rộng là do kết hợp với gió mùa Tây nam. Do hoàn lưu rộng nên vùng ảnh hưởng mưa, mưa lớn có thể xảy ra ở những vùng rất xa (500-1000km) so với tâm áp thấp nhiệt đới.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu cảnh báo, trong 24 giờ tới cần lưu ý tới những ảnh hưởng sau:

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh;

Còn đối với khu vực đất liền, chiều tối và đêm nay (8/8), ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm mai (9/8), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Từ khoảng ngày 10-11/8, khả năng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.